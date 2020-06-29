с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Экономика «Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 21

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 397

Футбол «Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.

Шоу-бизнес Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 3

Экономика В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.

Финансы Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu. 67

Политика Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней. 44

Шоу-бизнес Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет "Комсомольская правда". 2

Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,3K