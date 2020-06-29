с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 52

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 473

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 435

Авто Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер» Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления. 34

Общество На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон. 403

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета. 2

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 284

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 240

Происшествия В Якутии произошел пожар на руднике «Интернациональный» «АЛРОСА» В МЧС Якутии сообщили о пожаре на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе.

Экономика Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке. 7

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Финансы Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 5