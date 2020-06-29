Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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с чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.РБКвчера в 08:29
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Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки
REGNUM вчера в 00:35
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net вчера в 14:39
Общество
На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета.
РИА Новости 00:27
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Футбол
«Сладкая зависимость». Девушка Неймара выложила сексуальную фотографию в ярком купальнике
«Сладкая зависимость», — гласит подпись к публикации. Публикация доступна в «инстаграме» Наталии Барулич.
Чемпионат 00:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Игры
В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром
Матч ТВ вчера в 11:09
Происшествия
В Якутии произошел пожар на руднике «Интернациональный» «АЛРОСА»
В МЧС Якутии сообщили о пожаре на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе.
Интерфакс 02:10
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
На видео, которое опубликовал в интернете столичный штаб политика Алексея Навального, глава семьи потребовал объяснений.
Эхо Москвы 01:00
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости вчера в 08:20
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.
Газета.Ru вчера в 10:48
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 28 июня в 06:51
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Общество
Врач назвал отличительную черту всех долгожителей
Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
Expert.ru вчера в 14:14
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Российская газета 01:57
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты Forbes обнародовали историю американского корабля «Капрал Рой Уит», который входил в состав Командования морских перевозок, предназначенного для снабжения армии.
Актуальные Новости вчера в 22:00