Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
Стоцкая вместе с дочкой Верой и сыном Александром были в числе гостей, приглашенных на 8-летие Мартина.
7Дней.ру 04:30
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%
Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:13
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС 12:43
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Деловая газета. Юг 03:32
Происшествия
СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян
RT на русском 13:10
Футбол
Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам
ProstoProSport 08:27
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Общество
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию завершилось в Москве и Нижегородской области.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Генсек НАТО предложил не бояться вести диалог с Россией
Странам НАТО стоит вести диалог с Россией, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
РБК 13:13
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Общая стоимость состояний миллиардеров мира выросла на 10,3 процента в годовом выражении и в прошлом году достигла 9,4 триллиона долларов.
Комсомольская правда 13:12
Космос
Астрофизики выявили центр тяжести Солнечной системы
Астрофизики из США смогли установить точное местоположение центра тяжести Солнечной системы, к которому привязаны любые измерения волн гравитации.
Актуальные Новости 13:16
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Здоровье
Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса
Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия вчера в 15:20
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:52
Культура
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Пугачева потратила 3 млн рублей на покупку памятника на кладбище
Примадонна отечественной эстрады заплатила три миллиона рублей, чтобы установить памятник своему другу Александру Барыкину.
VSE42.RU 06:39
Общество
Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости 13:14
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля
Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Накануне.Ru 07:51