с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Происшествия Обвиняемого в России контрабанде наркотиков американца вывезли в США Посольство США на фоне пандемии коронавируса эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде наркотиков. 3

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 384

Происшествия В Ленобласти ребенка с травмой глаза отказались принять в больнице Комитет по здравоохранению Ленобласти начал проверку действий врачей больницы поселка Первомайское Выборгского района, которые не оказали медицинскую помощь ребенку с травмой глаза, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. 16

Политика Что россияне думают о поправках к Конституции С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции. 1

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 140

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 5

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 16

Здоровье Врач рассказала о последствиях быстрого похудения Диетолог Лидия Ионова заявила, что быстрое похудение может быть опасно для здоровья.

Здоровье Мурашко назвал приоритетные направления отечественного здравоохранения Одной из первостепенных задач отечественного здравоохранения на сегодняшний день является безопасность медицинской деятельности в России как по отношению к пациенту, так и к медицинскому персоналу.

Экономика «Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO «Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 2