Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

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Политика Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника. 1,3K

Политика Совет ЕС продлил экономические санкции против России «Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», ― сообщается на официальном сайте Совета ЕС. 7

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Общество Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне» Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС. 170

Политика Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем. 26

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 16

Происшествия Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда. 48

Экономика В России создадут резерв из 300 млн масок Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости". 2

Экономика Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия» «В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.

Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня. 6

Здоровье У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 454