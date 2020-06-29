Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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