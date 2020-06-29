Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Коммерсантъ 03:50
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», ― сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Известия 10:41
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Футбол
Стажировавшийся в МЮ Пиняев дебютировал за «Чертаново»
Нева Спорт 10:13
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Экономика
Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия»
«В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.
РБК 08:10
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Здоровье
У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава
У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.
Новый День 03:46
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
Общество
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии
В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело 07:39