с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Технологии МТС запустила голосового помощника «Марвин» Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.

Общество Для большинства россиян наступила сокращенная рабочая неделя Жителей Владимирской области ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Футбол «Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.

Единоборства Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

Экономика Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на июньский прогноз агентства Global Economic Outlook.

Происшествия При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.

Общество Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений В Индии решено заблокировать 59 мобильных приложений, в том числе TikTok, которые разработаны в Китае, так как они «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны», сообщает министерство электроники и информационных технологий Индии.

Политика Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.

Общество Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Экономика Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.

Общество ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

Футбол «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром» Южноуральцы не смогли выставить команду на домашнюю игру с "Краснодаром", и им было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. "Краснодару" соответственно присуждена победа.

Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.

Шоу-бизнес Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.