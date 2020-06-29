с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Финансы Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб. Курс евро вырос на 44 коп. и составил 78,77 руб. Мировые цены на нефть в ходе торгов 29 июня снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире. 174

Футбол РФС: «Спартак» в 2019 году потратил на услуги агентов более 920 млн руб Московский "Спартак" в 2019 году потратил на услуги агентов и вознаграждения посредникам свыше 11,685 миллиона евро (более 920 миллионов рублей), согласно документам, представленным в комиссию Российского футбольного союза (РФС) по работе с посредниками, сообщается на сайте РФС.

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 877

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 1,3K

Футбол «Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.

Политика Многие британцы не поддержали снос исторических памятников Многие британцы не поддержали снос исторических памятников в стране.

Культура Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. 4

Общество Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента. 297

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 165

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 3

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Футбол «Валенсия» во второй раз за сезон уволила главного тренера «Валенсия» сменила второго главного тренера по ходу сезона. В понедельник в отставку был отправлен Альберт Селадес.

Политика Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти» Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News. 1