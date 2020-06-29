Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Происшествия
Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon
Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.
Газета.Ru 16:29
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Политика
Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов
Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Футбол
Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru 18:52
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Гаджеты
Видеокарта GeForce GTX 1650 Ultra получила графический чип от RTX 2060
Новая видеокарта получила название GeForce GTX 1650 Ultra. Она основана на чипе TU106, который построен на архитектуре Turing.
ИА Красная Весна 16:59
Общество
ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн защитных масок
Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com 07:27
Космос
Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте
Второй контур будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который соединен с холодильником-излучателем трубопроводом Автономная энергетическая установка будет производить необходимую для функционирования лунной базы энергию во время лунного дня, а ее избыток будет накапливаться для работы во время лунной ночи, передает ТАСС.
Вести.Ru 20:20
Авто
Фирма Audi показала обновлённый кроссовер Q5
Кроссовер Audi Q5 последним из вседорожной гаммы немецкой компании примерил новый дизайн и модернизировал оснащение.
Autorating.ru 10:52
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Хоккей
«Детройт» пролетел мимо Лафренье. Зря сливали сезон
Самый важный – карма прокатила сливунов мимо первого пика и лучшего игрока драфта. «Детройт» за этот год стал худшей командой десятилетия.
Sports.ru 27 июня в 07:45