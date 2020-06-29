с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Происшествия Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 218

Гаджеты Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки. 1

Общество Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 29

Политика Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 3

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 78

Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,4K

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 17

Гаджеты Видеокарта GeForce GTX 1650 Ultra получила графический чип от RTX 2060 Новая видеокарта получила название GeForce GTX 1650 Ultra. Она основана на чипе TU106, который построен на архитектуре Turing.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 18

Экономика В России создадут резерв из 300 млн защитных масок Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий. 13

Космос Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте Второй контур будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который соединен с холодильником-излучателем трубопроводом Автономная энергетическая установка будет производить необходимую для функционирования лунной базы энергию во время лунного дня, а ее избыток будет накапливаться для работы во время лунной ночи, передает ТАСС.

Авто Фирма Audi показала обновлённый кроссовер Q5 Кроссовер Audi Q5 последним из вседорожной гаммы немецкой компании примерил новый дизайн и модернизировал оснащение. 5

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 181

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 16