Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Известия 28 июня в 17:46
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM 08:01
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Общество
Названы возможные даты возобновления рейсов из России в Турцию
Москва, 30 июня 2020, 09:42 — REGNUM Возобновления авиарейсов между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе.
REGNUM 02:42
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье
Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
VSE42.RU 03:57
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Общество
Трамп ретвитнул видео с направившими оружие на протестующих
Президент США Дональд Трамп привлек внимание к паре из Сент-Луиса (штат Миссури), направивших оружие на протестующих.
Известия 00:55
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
По словам Шадаева, ведомство удалило все персональные данные россиян, использовавшиеся в приложении.
РБК 11:19
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Энергетика
Shell сократит активы на $22 млрд
Лондон, 30 июня 2020, 18:38 — REGNUM Royal Dutch Shell планирует сократить величину своих нефтегазовых активов на $22 млрд, 30 июня сообщает агентство Reuters.
REGNUM 11:38
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Политика
Рейтинг Зеленского снизился до 41%
«Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяет 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51% (остальные не ответили)», ― говорится в отчете.
Известия 07:56