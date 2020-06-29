с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Общество В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 268

Экономика Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке. 4

Армия и оружие Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 110

Политика Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии Как заявил ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. 4

Гаджеты Samsung представила новые QLED-телевизоры по цене от 824 до 4570 долларов Самая доступная версия предлагается по цене около 824 долларов, а старшая версия стоит 4570 долларов.

Шоу-бизнес Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. По данным РЕН ТВ, артист решил приобрести в Сети компьютер.

Происшествия Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. 33

Экономика FT: Coty купит 20% акций косметической компании Ким Кардашьян Производитель косметической продукции Coty собирается купить 20% акций принадлежащей фотомодели Ким Кардашьян компании KKW Beauty, выпускающей декоративную косметику и парфюмерию, за $200 млн.

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 275

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 37