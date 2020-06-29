Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Технологии
Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов
Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
News.ru 08:05
Общество
Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале
Московский Комсомолец 11:37
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
RT на русском вчера в 18:31
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Политика
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Как заявил ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.
РИА Новости 12:49
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Гаджеты
Samsung представила новые QLED-телевизоры по цене от 824 до 4570 долларов
Самая доступная версия предлагается по цене около 824 долларов, а старшая версия стоит 4570 долларов.
iXBT.com 05:44
Шоу-бизнес
Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников
Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. По данным РЕН ТВ, артист решил приобрести в Сети компьютер.
РЕН ТВ 12:19
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Сегодня, 29 июня, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Первый Тульский 09:23
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Экономика
FT: Coty купит 20% акций косметической компании Ким Кардашьян
Производитель косметической продукции Coty собирается купить 20% акций принадлежащей фотомодели Ким Кардашьян компании KKW Beauty, выпускающей декоративную косметику и парфюмерию, за $200 млн.
ТАСС 05:57
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Здоровье
ABC: Не нужно есть пищу, которая вам не нравится, чтобы похудеть
Сото дала полезные советы, как снизить вес, набранный в период карантина по коронавирусу, отвечая на вопросы газеты.
Евразия Daily 27 июня в 17:17
Политика
В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
Политика
Назван список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера
Эксперт назвал страны, которые потенциально могут заменить США на международной арене в случае, если эта страна окончательно утратит свое влияние.
Что происходит 12:45
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки
Известия вчера в 01:07
Политика
В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней
Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.
РБК 08:59
Экономика
Фондовая Америка выбрала зеленую зону
Фондовый рынок США растет, несмотря на тревоги относительно коронавируса Нью-Йорк.
Финмаркет 11:08