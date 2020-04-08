Коронавирус
RT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Мишустин утвердил соглашение правительства Москвы и МВД о штрафах для нарушителей самоизоляции
Общественная служба новостей07:17
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии.
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Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд
Ижевск, 8 апреля 2020, 15:09 — REGNUM Дело заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова поступило в Завьяловский районный суд Удмуртии.
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8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Экономика
Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы
Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
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Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove
Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
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Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
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Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и в работу ВАР
Произошли изменения в работу ВАР – в правилах прояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решение, но окончательный вердикт остается за ним.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья, пишет The Marker.
Игры
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Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.