Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Мишустин утвердил соглашение о штрафах для нарушителей самоизоляции

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МВД поддержит мэрию в борьбе с административными правонарушениями

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