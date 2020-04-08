Коронавирус
RT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Мишустин утвердил соглашение правительства Москвы и МВД о штрафах для нарушителей самоизоляции
Общественная служба новостей07:17
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Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
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ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
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Издательство «Просвещение» объединит бизнес с корпорацией «Российский учебник», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
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Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A71 5G
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Саудиты объявили о прекращении огня в Йемене
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Общество
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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