Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

МВД поддержит мэрию в борьбе с административными правонарушениями

Коммерсантъ09:51

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

РИА Новости08:43

Мишустин утвердил соглашение правительства Москвы и МВД о штрафах для нарушителей самоизоляции

Общественная служба новостей07:17

Соглашение властей Москвы с МВД позволит штрафовать всех жителей за нарушение самоизоляции

ТАСС08:28

Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы

Интерфакс07:28

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

РБК07:23

Полиция сможет штрафовать всех жителей Москвы за нарушение самоизоляции

Вечерняя Москва08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Происшествия

Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Нижний сейчас вчера в 22:21
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

Путин выступит с очередным обращением к россиянам

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 8 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Москва 24 07:48
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Экономика

ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении

Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
РИА Новости 09:39
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей

По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
Государственные Вести 03:29
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Экономика

Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры

Партнер Михельсона по "Новатэку" и "Сибуру" Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов и занял второе место антирейтинга.
РИА Новости 10:02
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 06 апреля в 12:55
Общество

Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
URA.Ru вчера в 13:19
Хоккей

Фрэттин, Виртанен, Санников и Галузин покинут «Ак Барс»

В ближайшее время команду покинут нападающие Мэтт Фрэттин, Степан Санников, Владимир Галузин и защитник Ессе Виртанен.
Спорт БИЗНЕС Online 02:00
Экономика

Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%

Инфляция с начала года составила 1,6%, а в годовом выражении по состоянию на 6 апреля – примерно 2,8%.
Аргументы и Факты 10:15
Политика

Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне

Сейм Литвы принял резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", предложенную министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Sputnik Литва 01:50
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из мощнейших в мире пушек

Модернизация одного из мощнейших в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена в России.
Профиль вчера в 04:00
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
News.ru 07:27
Общество

Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи»

Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.
ИА InterMedia 09:07
Армия и оружие

В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США

Как сообщает ToDay News Ufa, нельзя не отметить, что истребитель Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии.
ToDay News Ufa 10:16
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Здоровье

Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.
Алтайская правда 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное