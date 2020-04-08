Коронавирус
RT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Мишустин утвердил соглашение правительства Москвы и МВД о штрафах для нарушителей самоизоляции
Общественная служба новостей07:17
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