Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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МВД поддержит мэрию в борьбе с административными правонарушениями

Коммерсантъ09:51

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

РИА Новости08:43

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

РБК07:23

Соглашение властей Москвы с МВД позволит штрафовать всех жителей за нарушение самоизоляции

ТАСС08:28

Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы

Интерфакс07:28

Полиция сможет штрафовать всех жителей Москвы за нарушение самоизоляции

Вечерняя Москва08:45

Мишустин утвердил соглашение правительства Москвы и МВД о штрафах для нарушителей самоизоляции

Общественная служба новостей07:17
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
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Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Футбол

Экс-президент «Локомотива»: на месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе

Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
Metaratings 09:04
Общество

Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 12:48
Космос

Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль

Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
News.ru вчера в 08:46
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru 05:25
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Путин предложил выплатить семьям по три тысячи

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно, начиная с апреля.
Рамблер 09:21
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Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Гаджеты

Samsung анонсировала выпуск недорогих 5G-смартфонов

Ferra 11:43
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK 12:57
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 05:16
Общество

В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может прожить в квартире

Коронавирус остается в квартире инфицированного до четырех суток, заявил "Газете.ру" главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев.
РИА Новости 12:16
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 11:36
Экономика

ФАС считает, что цены на гречку и сахар не вырастут

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для повышения цен на гречку и сахар.
Невские Новости 13:02
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
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Политика

Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России

Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
REGNUM 07:14
Общество

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Expert.ru 05:43
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами

Президент РФ Владимир Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами, чтобы не допустить разрушительных последствий.
Пятый канал 08:56
Футбол

«Интер» хочет подписать Месси в следующем сезоне

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере» в сезоне-2020/21.
Metaratings 11:31
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