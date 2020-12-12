Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется мониторингом потребительских цен на социально значимые товары, говорится
на сайте правительства.
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