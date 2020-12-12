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ТАСС
ТАСС

Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами

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Комсомольская правда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется мониторингом потребительских цен на социально значимые товары, говорится
 на сайте правительства.
РБКвчера в 02:46
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Премьер будет лично контролировать ситуацию с ценами

Вести.Ruвчера в 05:27
ТАСС

Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию с ценами на продукты в России

ТАССвчера в 04:03
REGNUM

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

REGNUMвчера в 02:37
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Определен рабочий состав группы по ситуации с ценами

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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

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Певица Полина Гагарина впервые прокомментировала развод и раздел имущества

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Певица Полина Гагарина впервые прокомментировала развод и раздел имущества
Центральная Служба Новостейвчера в 06:17

В РФС оценили уровень судейства матча «Сочи» — «Спартак»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Игоря Панина на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).
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RT на русскомвчера в 15:21

В Карабахе миротворцы сообщили ситуацию по атакованным Азербайджаном селам

Переговоры о сохранении прежних позиций в районе атакованных сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района ведутся с участием российских миротворцев на самых разных уровнях, заявил бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян 12 декабря на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 15:32

МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.
Ведомостивчера в 08:42