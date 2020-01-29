Политика
РЕН ТВМишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом в России
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового и опасного коронавируса. Об этом сообщили в кабинете министров России.
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Премьер-министр РФ поручил создать оперативный штаб для борьбы с коронавирусом в России
Чита.Ру27 января в 22:22
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