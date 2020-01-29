Политика

РЕН ТВРЕН ТВМишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового и опасного коронавируса. Об этом сообщили в кабинете министров России.
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Коронавирус ждут в России в феврале. Руководить штабом по его профилактике будет Татьяна Голикова

Доктор Питер02:24

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Коммерсантъ01:34

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

РИА Новости01:32

Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

РБК02:08

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

ТАСС01:08

Россия готовится к борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ FMвчера в 05:51

Премьер-министр РФ поручил создать оперативный штаб для борьбы с коронавирусом в России

Чита.Ру27 января в 22:22
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Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Газета.Ru 03:28
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Авто

Зачем дальнобойщики вставляют пластиковые бутылки в колеса

Колесо быстро истирается об асфальт, и происходит взрыв.
АвтоВзгляд 04:18
Общество

В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
RT на русском 06:08
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Происшествия

Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку

Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
РИА Новости 04:45
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Киберспорт

Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged

Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
REGNUM 27 января в 08:03
Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Neftegaz.ru 00:29
Шоу-бизнес

Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши

На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Рамблер 03:00
Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания 05:53
Политика

Шойгу намерен бороться с попытками очернить историю России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил намерение бороться с попытками очернить или переписать историю России.
iReactor 05:09
Кино

Хоррор Джона Карпентера «Нечто» получит новый ремейк

Историю, рассказанную в фантастическом хорроре Джона Карпентера 1982 года "Нечто", одном из наиболее почитаемых в жанре, ждет обновленное кинопрочтение.
Российская газета 03:22
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Происшествия

Следствие просит отстранить министра Мазину от должности

Главу Саратовского министерства здравоохранения могут отстранить от должности.
Московский Комсомолец 04:06
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Авто

FAW выводит на рынок России две новые модели

Компания FAW намерена потеснить сильных конкурентов, потому планирует вывести на рынок две новинки: кроссовер FAW X60 (заводской индекс Т77) и седан С-класса.
АвтоВзгляд вчера в 07:32
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Политика

СМИ узнали об отставке главы Чувашии на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в скором времени покинет пост – решение об этом уже принято в администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.
Толк 27 января в 23:09
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 02:02
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе

Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:57
Космос

«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения

Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Армия и оружие

США начали финальную битву за Сирию

США начали "финальную битву" в Сирии с правительственными войсками. Об этом пишет американское издание The Daily Beast.
МонаВиста 05:46
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

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