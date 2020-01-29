Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового и опасного коронавируса. Об этом сообщили в кабинете министров России.

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом в России

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