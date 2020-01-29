Политика
РИА НовостиМишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
Здоровье
Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса
В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно Пелагея и Телегин вместе засветились на дне рождения Таисии.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр вынес предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области из-за гололедицы.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Происшествия
В ДТП в Ростовской области погибли два человека
Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля под Ростовом-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Технологии
Названы лучшие антивирусы для Windows 10
Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10.
Хоккей
Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов считает, что для его одноклубника Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Футбол
Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем
Юрген Клопп не убивает Кубок Англии.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Напротив, 13 января 2020 г. Ю. Витренко дерзко сообщил, что Нафтогаз не имеет контрактов и не ведет переговоров по прямым закупкам газа в России.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Общество
Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине
Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
Происшествия