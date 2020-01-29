Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

РИА Новости01:32

Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса

Известия01:36

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Коммерсантъ01:34

Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

РБК02:08

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

Российская газета01:31

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru01:09

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

ТАСС01:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
Российская газета 01:07
Здоровье

Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса

В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Челябинск Сегодня 01:01
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Парламентская газета вчера в 12:40
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль 27 января в 07:07
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери

Недавно Пелагея и Телегин вместе засветились на дне рождения Таисии.
Bimru.ru 02:25
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru вчера в 02:57
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Авто

Названы цены на Subaru Forester 2020 для России

Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Daily-Motor.Ru 01:32
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News 27 января в 05:07
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр вынес предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области из-за гололедицы.
РБК вчера в 03:52
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

В ДТП в Ростовской области погибли два человека

Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля под Ростовом-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:07
Технологии

Названы лучшие антивирусы для Windows 10

Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10.
МедиаПоток вчера в 10:44
Хоккей

Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов считает, что для его одноклубника Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений.
Gazeta.SPb 01:12
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa 27 января в 12:30
Футбол

Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем

Юрген Клопп не убивает Кубок Англии.
LiveSport.ru вчера в 21:47
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Профиль вчера в 06:18
Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Напротив, 13 января 2020 г. Ю. Витренко дерзко сообщил, что Нафтогаз не имеет контрактов и не ведет переговоров по прямым закупкам газа в России.
Neftegaz.ru 00:29
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Общество

Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине

Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
REGNUM 00:50
Происшествия

Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым

Газета.Ru вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное