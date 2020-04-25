Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом. В правительстве заявили, что благодаря этим мерам количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981 койку.
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Мишустин утвердил предварительный список перепрофилируемых медорганизаций

РБК09:16

Кабмин утвердил список перепрофилируемых из-за COVID-19 медорганизаций

RT на русском08:22

Кабмин утвердил перечень медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Газета.Ru08:41

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Коммерсантъ08:40

Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах

ТАСС08:25

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Вести.Ru08:47

Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Известия08:08
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

РИА Новости 06:12
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Здоровье

Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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Происшествия

Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

Вести.Ru 03:50
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Общество

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Религия

Один из главных дипломатов РПЦ заразился коронавирусом

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил в фейсбуке, что он заразился коронавирусом.
Интерфакс 15:18
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Общество

Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию

В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов.
Вести.Ru вчера в 17:33
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
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Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
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Происшествия

В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

Российская газета 14:07
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Авто

В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Вести.Ru 10:25
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Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU вчера в 10:44
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Армия и оружие

ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160

Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна 23 апреля в 12:21
14
Происшествия

Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
14
Политика

На Украине нашли препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером

Экс-президент согласился на предложение, а Грузия в свою очередь пригрозила при назначении Саакашвили вице-премьером Украины отозвать из страны посла.
Life.ru 14:01
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Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
10
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
15
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Гаджеты

Xiaomi поставит в РФ и Европу обновленную версию Redmi Note 9 Pro

Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит для международного рынка новую версию смартфона Redmi Note 9 Pro.
OAnews 23 апреля в 01:31
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
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