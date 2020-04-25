Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом. В правительстве заявили, что благодаря этим мерам количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981 койку.
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Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах

ТАСС08:25

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Вести.Ru08:47

Кабмин утвердил перечень медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Газета.Ru08:41

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Коммерсантъ08:40

Мишустин утвердил предварительный список перепрофилируемых медорганизаций

РБК09:16

Кабмин утвердил список перепрофилируемых из-за COVID-19 медорганизаций

RT на русском08:22

Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Известия08:08
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций

Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
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Происшествия

Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

Вести.Ru 03:50
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Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с пневмонией

Вести.Ru 13:50
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Экономика

Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей

Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
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Общество

Семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату

Более 20 лет Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице. Ранее мы писали, что врач скончался после заражения коронавирусом.
Piter.tv 09:49
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Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
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Общество

Орешкин: России не удастся остаться островком стабильности

Российская экономика была гораздо более подготовлена к кризису, чем экономики других стран, однако остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Вестник Кавказа 06:13
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Общество

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Происшествия

В Туле горит завод по производству битума

Известия 18:09
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Здоровье

Большинство умерших от коронавируса в Москве слишком поздно обратились в больницу

По статистике две трети умерших от коронавирусной инфекции в столице на ранней стадии заболевания не обращались к врачам.
Вести Подмосковья 22 апреля в 10:25
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Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
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Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 09:52
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
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Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Политика

Путин наградил медиков орденами, медалями и почетными званиями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников медалями и орденами, а также о присвоении почётных званий «заслуженный врач России», говорится в указе, опубликованном 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
ИА Красная Весна 13:04
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Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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