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Алтапресс

Мишустин утвердил выдачу льготных кредитов для самозанятых граждан России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок подачи самозанятыми гражданами страны заявлений на получение льготного кредита через портал "Госуслуги". Распоряжение 29 марта опубликовано на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил
 председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

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