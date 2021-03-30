Как изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна. Главное

Чуть позже, после выхода официальных рекомендаций Минтруда, среди экспертов по трудовому праву сформировался консенсус о том, что нерабочие дни предполагают не отдых от работы, а лишь запрет на пребывание на рабочих местах.