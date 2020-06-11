Общество

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Сдать ЕГЭ предстоит только абитуриентам вузов - им подготовиться к экзаменам помогут в онлайн-режиме школьные педагоги, обещают в кабмине. Все выпускники школ 2020 года получат аттестаты без экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать612

Подробнее о событии

Выпускник-2020: аттестат без экзаменов, ЕГЭ - только для абитуриентов

Вести.Ru03:07

Мишустин утвердил выдачу в 2020 году школьных аттестатов без сдачи экзаменов

ТАСС04:05

Мишустин утвердил порядок получения аттестатов без экзаменов в 2020 году

РБК03:42

В этом году школьники получат аттестаты без экзаменов

Парламентская газета05:25

Решившие поступать в колледжи выпускники будут зачислены по аттестатам

RT на русском03:02

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

РИА Новости02:50

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

Известия02:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика

Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»

Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.
Газета.Ru 05:27
76
Общество

На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе

Уральский меридиан 02:08
16
Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
503
Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
31
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
543
Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
75
Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
359
Шоу-бизнес

Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

ФАН вчера в 20:44
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
458
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
345
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
Политика

Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады

Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
RT на русском 06:07
Общество

В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49
21
Здоровье

Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
8
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
2
Политика

Путин примет участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

РИА Новости 05:54
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
66
Происшествия

В Татарии скончался ещё один пациент с коронавирусом

REGNUM 04:43
12
Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
15
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
5
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
963
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
133
Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
630
Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
4
Здоровье

Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
Lenta.ru 05:41
5
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
219
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
32
Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
24
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
221
Как работают Яндекс.Новости?
Главное