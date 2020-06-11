Сдать ЕГЭ предстоит только абитуриентам вузов - им подготовиться к экзаменам помогут в онлайн-режиме школьные педагоги, обещают в кабмине. Все выпускники школ 2020 года получат аттестаты без экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Происшествия Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. 503

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 543

Общество Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу. 75

Шоу-бизнес Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.

Политика Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.

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Кино Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично. 5

Происшествия Против мэра Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. 630

Здоровье Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса. 5

Политика Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. 219

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