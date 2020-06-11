Общество
Российская газетаМишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Об этом гласит постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.
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Происшествия
В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском
В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов.
Lenta.ru 04:07
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Свердловской области превысило 8500
Вечерние Ведомости 03:38
Общество
В регионе коронавирусом заболели двое малышей, посещавшие детские сады
В Калининградской области коронавирусом заболели двое малышей, которые ходили в детский сад.
Клопс 09 июня в 04:13
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс
Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
Устроивший стрельбу в мечети Осло приговорен к 21 году тюрьмы
Суд Норвегии приговорил Филипа Мансхауса к 21 году тюрьмы за стрельбу в мечети близ Осло 10 августа 2019 года.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие
Близ посольства США в Багдаде упала ракета
Близ посольства США в центре Багдада упала ракета. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой органы безопасности Ирака.
Парламентская газета вчера в 17:31
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал «Самсон»
В Научно-техническом центре "КамАЗа" представили "первенца" из нового семейства карьерных самосвалов "Самсон".
Российская газета вчера в 05:34
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск отреагировал на статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Известия вчера в 17:54
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку «Хабаровск»
Американский журнал Forbes назвал российскую подлодку проекта 09851 «Хабаровск» субмариной десятилетия.
Известия 00:39
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
Наука
Сферические солнечные панели удвоят эффективность зеленой энергетики
Сфера состоит из монокристаллических кремниевых фотоэлементов, самых распространенных в современной индустрии солнечной энергетики.
Хайтек+ вчера в 12:39
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес
«Звездный» адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Адвокат Александр Добровинский рассказал, почему отказался защищать актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы ДТП со смертельным исходом.
РИА Новости 03:06