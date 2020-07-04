Коронавирус
Наша версияМишустин утвердил выдачу субсидий бизнесу для профилактики COVID-19
Субсидия будет доступна компаниям, в которых занято порядка 1,8 миллиона сотрудников. Михаил Мишустин, российский премьер-министр, согласовал пакет норм, в соответствии с которыми будут выдаваться субсидии бизнесу для профилактики коронавируса.
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