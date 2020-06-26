Общество
МИР 24Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это было сделано после распоряжения президента Владимира Путина о необходимости поддержать российских родителей, сообщает РИА «Новости».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.РБК05:13
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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