с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это было сделано после распоряжения президента Владимира Путина о необходимости поддержать российских родителей, сообщает РИА «Новости».

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

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