Общество

МИР 24МИР 24Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это было сделано после распоряжения президента Владимира Путина о необходимости поддержать российских родителей, сообщает РИА «Новости».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается
 на сайте правительства.
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