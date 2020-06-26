с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это было сделано после распоряжения президента Владимира Путина о необходимости поддержать российских родителей, сообщает РИА «Новости».

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

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Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 1,5K

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Футбол «Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.

Здоровье Роспотребнадзор нашел нарушения в Покровской больнице Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Роспотребнадзор установил, что «в период с 01.04.2020 по 09.04.2020 г. зарегистрированы 68 случаев заболевания, вызванного инфекцией COVID-19, среди пациентов Покровской больницы, и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмония COVID-19 (+), вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения». 15

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Спорт В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.

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Общество Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны. 6,7K

Футбол Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.