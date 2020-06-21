Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».
Читать в источнике
Комментировать455
с чего всё началось
«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ», - говорится
 в пояснительной записке.
ТК Звезда21 июня в 06:54

Подробнее о событии

Владельцы 12 тыс. автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работ

Интерфакс21 июня в 06:58

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Коммерсантъ21 июня в 05:31

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

РИА Новости21 июня в 02:59

Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ

Комсомольская правда21 июня в 04:02

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ

РБК21 июня в 03:44

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

ТАСС21 июня в 03:07

Бизнесу и гражданам покроют половину расходов при переводе авто на газ

Российская газета21 июня в 05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
2,1K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
920
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
124
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
6
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не называть его «Вусаты таракан»

Life.ru вчера в 18:43
77
Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
23
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
30
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
369
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
138
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
29
Технологии

«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора

Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита».
Ведомости вчера в 17:17
Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
22
Киберспорт

Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic

Cyber.sports.ru 21 июня в 15:17
1
Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
76
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
21
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
540
Шоу-бизнес

Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

Актера Павла Прилучного заметили в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, сообщает Telegram-канал "Курятник".
Газета.Ru 03:31
7
Происшествия

В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину

По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
1
Общество

Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск

Интерфакс 03:56
52
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
2,5K
Общество

В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
92
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
4,9K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
473
Армия и оружие

Индия готовится к войне и просит Россию ускорить поставки С-400

Из-за роста напряженности на индийско-китайской границе Индия намерена добиваться от России поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки.
Русская Планета 06:21
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
520
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
59
Космос

На орбите Марса обнаружено зелёное свечение

SM News 02:35
15
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
2,2K
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
306
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
83
Как работают Яндекс.Новости?
Главное