Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

МИнБанк снизил ставки по ипотеке до 7,4%

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 10:16

Эксперты рассказали, как повлияет расширение льготной ипотеки на строительный рынок Сибири

ТАССвчера в 08:21

ВТБ даст ипотеку на квартиры в ЖК «Новый Невский»

БН.ру29 июня в 07:15

ВТБ увеличил лимиты кредитов по ипотеке под 6,5 процента

Российская газетавчера в 04:30

Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

Интерфаксвчера в 04:34

ВТБ в Самаре провел первую в ПФО ипотечную сделку онлайн

Волга Ньюс29 июня в 08:27

Российские банки увеличили размер кредита по льготной ипотеке

РБКвчера в 05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 15:16
Общество

ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми

Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.
Народные новости 15:01
532
Здоровье

Где выявили больных коронавирусом в Самарской области 1 июля

Всего по состоянию на 11:50 1 июля в Самарской области зарегистрировано 4900 случаев коронавируса, выздоровели 2905 человек, 56 скончались.
Терра 05:04
430
Общество

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы вчера в 14:19
Происшествия

Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Газета.Ru 10:21
49
Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
196
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
435
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
1,4K
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
468
Общество

ЦИК: результаты голосования могут быть пересчитаны на четырех участках

Результаты голосования по поправкам в Конституцию могут быть пересчитаны на четырех избирательных участках.
РЕН ТВ 14:52
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец 15:39
1
Футбол

«Валенсия» на своем поле уступила «Атлетику»

Советский спорт 15:30
Гаджеты

AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10

Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
6
Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
124
Футбол

Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Игры

Состоялся релиз мобильной версии jRPG SINoALICE

Сегодня, 1 июля 2020 года, игра SINoALICE доступна для установки в Google Play и App Store.
Inc-news.ru 11:51
Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru вчера в 02:28
48
Общество

Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.
RT на русском 15:21
6
Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
1
Футбол

«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу

Интерфакс-Спорт 12:23
Общество

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 14:13
33
Финансы

Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
46
Общество

Мишустин повысил оклады сотрудникам силовых ведомств

Повышение оклада коснётся: военных, служащих по контракту; военных, служащих по призыву; проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ; сотрудников полиции и органов внутренних дел; сотрудников ФСИН; сотрудников Государственной противопожарной службы; сотрудников таможенных органов; лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.
Pravda.Ru 08:50
5,8K
Наука

Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

Ученые выяснили, что пациенты с сахарным диабетом II типа или ожирением могут защититься от повреждения кровеносных сосудов с помощью препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 04:00
3
Общество

Опубликованы новые данные об итогах голосования в Свердловской области

ГАС «Выборы» опубликовала новые итоги голосования в Свердловской области по поправкам к Конституции России.
Европейско-Азиатские новости 14:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa 13:52
6
Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
136
Футбол

«Лестер» проиграл «Эвертону» в матче чемпионата Англии по футболу

РИА Новости 15:15
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное