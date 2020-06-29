Экономика
Новый Калининград.RuМишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.
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Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредитования в рамках льготной ипотеки на новостройки
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 03:02
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