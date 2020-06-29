Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,7K

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1K

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 2

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 717

Авто Новый внедорожник Ineos Grenadier показали официально Новый Ineos Grenadier имеет ряд сходств с Defender, но это самостоятельная модель, которая была собрана с нуля.

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 50

Футбол «Локомотив» убрал из магазинов атрибутику с изображением Сёмина Напомним, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт с Сёминым – трудовое соглашение истекло в последний день мая.

Происшествия Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. 5

Авто Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga Компания Bentley представила модернизированный паркетник Bentayga, который обзавелся переработанным внешним обликом, измененным салоном, другой технической начинкой и расширенным списком оборудования. 1