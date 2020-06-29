Экономика
Новый Калининград.RuМишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.
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Газета.Ru вчера в 05:26
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В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Прах петербургской блогерши Анастасии Тропицель, которая скончалась в результате ДТП на Бали, доставили в Пулково.
Мойка78 06:41
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Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35