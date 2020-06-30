Экономика
Новый Калининград.RuМишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.
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Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
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Газета.Ru вчера в 06:27
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Адвокат бывшей жены Тарасова ответил на выпад Костенко об алиментах
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Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что возможный уход нападающего Сердара Азмуна из петербургского "Зенита" не ослабит "сине-бело-голубых" в чемпионате России.
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Глава медицинского комитета РФС и член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил причину отмены матча «Урал» — «Оренбург» в 25-м туре чемпионата России.
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Российский сегмент Международной космической станции (МКС) будет оснащена собственным, российским интернетом до конца 2020 года, заявил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 1 июля в интервью телеканалу «Россия 24».
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