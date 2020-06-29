Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.

Общество ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 30% протоколов Москва, 1 июля 2020, 21:49 — REGNUM Более 74% жителей Российской Федерации по итогам обработки 30% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны. 1,9K

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета. 18

Общество Стало известно о жизни уральского монастыря после визита Собчак Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, рассказал о жизни монастыря после визита журналистки Ксении Собчак и ее съемочной группы. 8

Футбол «Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо» Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.

Политика В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 321

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 739

Религия Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте. 4

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое. 5

Общество На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции. 1,7K

Политика ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 10

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 30

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 34

Общество ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Калининградской области Подавляющее большинство проголосовавших в Калининградской области поддержали предлагаемые поправки в Конституцию России, 1 июля сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Политика Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».

Фигурное катание Жиганшин проголосовал против поправок в Конституцию РФ и раскритиковал Загитову Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин проголосовал против поправок в Конституцию Российской Федерации.

Футбол Отец Гризманна назвал тренера «Барселоны» Сетьена пассажиром Отец нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна отреагировал на высказывания главного тренера каталонцев Кике Сетьена относительно французского футболиста, сообщает Marca.

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 4

Экономика На казначейском счете Украины — рекордная за историю сумма Киев, 1 июля 2020, 14:09 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд гривен, что является рекордным показателем за всю историю.