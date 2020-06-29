Экономика
Новый Калининград.RuМишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.
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Общество
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 30% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 21:49 — REGNUM Более 74% жителей Российской Федерации по итогам обработки 30% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 14:49
Общество
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Происшествия
Под Мурманском в ДТП погибли три человека
Газета.Ru 14:40
Общество
Стало известно о жизни уральского монастыря после визита Собчак
Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, рассказал о жизни монастыря после визита журналистки Ксении Собчак и ее съемочной группы.
Lenta.ru 15:06
Футбол
«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости 15:09
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Религия
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 12:01
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com 10:24
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Политика
ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми
Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.
Народные новости 15:01
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря
Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года.
Российская газета 14:28
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Культура
«Бивис и Баттхед» получат перезапуск от автора оригинала
Автор оригинального анимационного мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаёт перезапуск проекта, который снова посвятят героям-лоботрясам.
Игромания.ру 12:34
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Общество
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Калининградской области
Подавляющее большинство проголосовавших в Калининградской области поддержали предлагаемые поправки в Конституцию России, 1 июля сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
ИА Красная Весна 14:51
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».
Lenta.ru 14:53
Фигурное катание
Жиганшин проголосовал против поправок в Конституцию РФ и раскритиковал Загитову
Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин проголосовал против поправок в Конституцию Российской Федерации.
Metaratings 11:05
Футбол
Отец Гризманна назвал тренера «Барселоны» Сетьена пассажиром
Отец нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна отреагировал на высказывания главного тренера каталонцев Кике Сетьена относительно французского футболиста, сообщает Marca.
Sport24.ru 09:01
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Экономика
На казначейском счете Украины — рекордная за историю сумма
Киев, 1 июля 2020, 14:09 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд гривен, что является рекордным показателем за всю историю.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33