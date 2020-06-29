Экономика
ИнтерфаксВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
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Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредитования в рамках льготной ипотеки на новостройки
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 03:02
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Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
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Риск падения крупного астероида на Землю оценила астроном
Evo-rus.com 05:06
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В ЦИК уточнили явку на голосовании по Конституции
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ на 10:00 1 июля составила 55,27%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Twitter.
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Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
RT на русском 04:31
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА
Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА.
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Газета.Ru 03:48
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Экономика
Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию
Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.
РБК 03:00
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 29 июня в 09:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Гаджеты
Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa, нашумевшая компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов.
ToDay News Ufa 03:08
Кино
Nickelodeon выпустит новый мультфильм про «Черепашек-ниндзя»
Стоит отметить, что в 2007 году в прокат вышел полнометражный мультфильм, который совместными усилиями создали Warner Bros.
Inc-news.ru 05:00
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Кино
Netflix опубликовал кадры из специального эпизода «Люцифера»
Накануне Netflix опубликовал сразу семь кадров, показав Эллиса, Брандт, Эми Гарсиа и Лорен Джерман в стильных образах, полностью подходящих жанру нуар, в котором снят специальный эпизод.
Popcornnews.ru 03:00
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Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54