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Мишустин увеличил размер льготной и семейной ипотеки до 30 млн и 15 млн рублей

Правительство увеличило максимальный размер льготной ипотеки до 30 млн руб., семейной ипотеки -- до 15 млн руб., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Коммерсантъ
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти сейчас составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.
Интерфакс
Программа будет действовать до конца года.
РИА Новости
«Банкам компенсируют ставку в пределах льготного лимита», – добавил Мишустин.
Amur.life

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Льготную ипотеку разрешено использовать при кредитах до 30 млн рублей
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