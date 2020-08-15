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REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфаксвчера в 16:10
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Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
4,8K

В Орловской области возбудили дело после ДТП с пятерыми погибшими

МВД Орловской области возбудило уголовное дело по факту столкновения трёх легковых автомобилей на 320-м км автодороги М-2 «Крым», в результате которого погибли пять человек и один госпитализирован.
RT на русском17:15
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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