Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей
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Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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