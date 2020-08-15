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REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

Счётная палата выявила более 700 нарушений при таможенном оформлении

Москва, 17 августа 2020, 01:09 — REGNUM В результате проверки 744 нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и России при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров было выявлено Счетной палатой РФ в ходе проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службой (ФТС) в 2019 году.
REGNUM18:09
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Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газета15 августа в 03:45
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Карантин из-за COVID не спасет планету от климатического кризиса

Согласно недавнему исследованию, карантин из-за борьбы с COVID-19 действительно дал Земле столь необходимую передышку от выбросов парниковых газов и иных вредных выбросов в атмосферу, но краткосрочное сокращение объёмов вредных выбросов не спасёт планету от климатического кризиса в долгосрочном масштабе.
Finam.Ruвчера в 05:00

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новостивчера в 08:10
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