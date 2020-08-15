Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
Объявлены сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Работники «Нафтана» и «Беларуськалия» присоединились к забастовке
В Белоруссии прошли массовые акции сторонников и противников Лукашенко
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В Хабаровске снизилось число митингующих в поддержку Фургала
Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН
В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Макрон призвал ЕС поддерживать мирных протестующих в Белоруссии
Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Ученые США составили список смертельно опасных продуктов питания
Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков на отель в Сомали
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
Подробнее о событии