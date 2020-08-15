Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАССвчера в 06:26
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфаксвчера в 05:41
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:22
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьградвчера в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известиявчера в 05:53
News.ru

Правительство увеличило объём Резервного фонда РФ

News.ruвчера в 06:25

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
884

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
3,8K

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
52

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Dailyвчера в 04:53
3