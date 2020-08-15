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REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАССвчера в 06:26
News.ru

Правительство увеличило объём Резервного фонда РФ

News.ruвчера в 06:25
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известиявчера в 05:53
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьградвчера в 06:11
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфаксвчера в 05:41

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РИА Новостивчера в 14:10
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