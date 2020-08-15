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REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС06:26
News.ru

Правительство увеличило объём Резервного фонда РФ

News.ru06:25
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru06:13
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ06:22
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия05:53
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс05:41

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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