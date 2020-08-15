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REGNUM
REGNUM

Мишустин увеличил резервный фонд правительства РФ на 1,8 трлн рублей

Москва, 15 августа 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАССвчера в 06:26
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известиявчера в 05:53
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 06:17
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьградвчера в 06:11
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфаксвчера в 05:41

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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МИД Украины заявил, что Киев не признает белорусские выборы

МИД Украины сообщает в своем заявлении, что Украина полностью разделяет высказанную по поводу белорусских выборов позицию Европейского Союза и очень обеспокоена «случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев».
ИА Красная Веснавчера в 16:18

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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