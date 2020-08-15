Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей
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Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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