Как сообщает пресс-служба правительства, средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — отметил он.
Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, предлагающий ввести для студентов на целевых направлениях ответственность за плохие оценки: с ними можно будет расторгнуть договор или сократить меры поддержки.