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Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 551,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 млрд рублей.
Известия
Резервный фонд увеличивается за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства РФ
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Как сообщает пресс-служба правительства, средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений.
Коммерсантъ
В прошлом году из резервного фонда финансировалось ускоренное расселение аварийного жилья, ликвидация последствий паводков в ряде регионов страны.
РИА Новости

Подробнее о событии

Мишустин утвердил увеличение резервного фонда правительства на 551,4 миллиарда рублей
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Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиарда рублей
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