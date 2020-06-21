Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Текст постановления опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

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