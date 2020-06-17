Энергетика
РИА НовостиМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
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Правительство России компенсирует до 60% при переводе автомобиля на газовое топливо
Город55.ру18 июня в 05:50
Перевод автомобилей с бензина на газ обойдется автовладельцам в 10% от стоимости переоборудования
Независимая газета19 июня в 03:58
Минэнерго РФ предлагает оплачивать автовладельцам 60% при переводе транспорта на газ
Центр энергетической экспертизы19 июня в 03:25
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Путин присвоил пяти врачам звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
Медик раскрыл способ меньше есть
Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия вчера в 21:05
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Политика
В США назвали требования к России и Китаю по СНВ
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19 июня в 19:15
Политика
Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.
Ведомости вчера в 14:33
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
Общество
Во Владимирской области выявили 53 новых случая коронавируса
Утром 21 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:49
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник 19 июня в 08:34
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные $6 млн
Предыдущий рекорд цены был установлен при продаже коллекции гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора: за его Black Strat (Fender Stratocaster) отдали $3,97 млн.
Интерфакс 02:53
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Гаджеты
Motorola готовит к выпуску смартфон Edge Lite с поддержкой 5G
Компания Motorola готовит к выпуску новый смартфон Edge Lite с поддержкой сетей 5G.
Дни24 19 июня в 10:30
Здоровье
8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Авто
Раскрыты «секреты» созданного для парада Победы кабриолета Aurus
Кабриолет Aurus, созданный специально для парада Победы на Красной площади, обладает особенными характеристиками.
Политическая Экспертиза вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03