Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
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Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта с бензина на газ

ТАСС03:07

Правительство России компенсирует до 60% при переводе автомобиля на газовое топливо

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Кабмин изменил предоставление субсидий для перевода автомобилей на газ

РЕН ТВ02:50

За вас заплатят — на газ перейдете? Опрос «За рулем»

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Независимая газета19 июня в 03:58

Минэнерго РФ предлагает оплачивать автовладельцам 60% при переводе транспорта на газ

Центр энергетической экспертизы19 июня в 03:25

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

РИА Новости02:59
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В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

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Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
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РИА Новости вчера в 21:25
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Общество

Путин присвоил пяти врачам звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

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Газета.Ru вчера в 06:53
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Общество

Медик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия вчера в 21:05
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Политика

В США назвали требования к России и Китаю по СНВ

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
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Политика

Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение

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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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Общество

Во Владимирской области выявили 53 новых случая коронавируса

Утром 21 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:49
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник 19 июня в 08:34
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Музыка

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Предыдущий рекорд цены был установлен при продаже коллекции гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора: за его Black Strat (Fender Stratocaster) отдали $3,97 млн.
Интерфакс 02:53
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Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Происшествия

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В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали.
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В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
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Раскрыты «секреты» созданного для парада Победы кабриолета Aurus

Кабриолет Aurus, созданный специально для парада Победы на Красной площади, обладает особенными характеристиками.
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

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