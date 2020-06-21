Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
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Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ

Комсомольская правда04:02

Правительство субсидирует более 50% расходов по переводу транспорта на газ

News.ru03:50

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

РИА Новости02:59

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

ТАСС03:07

Кабмин изменил предоставление субсидий для перевода автомобилей на газ

РЕН ТВ02:50

В Углегорске обсуждают субсидии для перевода транспорта на газ

Сахалин.Инфовчера в 02:28

Челябинская область получит субсидии для перевода транспорта на газ

SM News19 июня в 03:52
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Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
7
Общество

7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Армия и оружие

В 12 ЦНИИ Минобороны смоделируют мегатонные взрывы

Ударную трубу для имитации взрыва мегатонной мощности строят в 12 центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, сообщил начальник института Владимир Чипко 21 июня в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
ИА Красная Весна 04:35
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Гебрейесус добавил, что сегодня мир пребывает в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 00:58
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
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Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
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Автоспорт

Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии

Autosport.com.ru 19 июня в 14:37
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Общество

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
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Гаджеты

Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Экономика

Дальний Восток попал в сложную ситуацию: Трутнев сделал заявление

Национальный план восстановления экономики, который уже отправлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, не упрощает задачу развития ДФО.
Konkurent.ru вчера в 21:20
1
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 19 июня в 18:56
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
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Экономика

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
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Наука

Растения способны маскировать запахи, чтобы их не съели

Исследователи пришли к такому выводу после того, как собирали химические запахи, которые испускали почти два десятка видов растений, в кремниевых трубках, и проанализировали их.
Goroday.ru 02:44
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
Shraibikus News вчера в 16:10
1
Здоровье

Профессор КФУ рассказал, как пережить жару гипертоникам

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров рассказал, как пережить летнюю жару людям, страдающим от повышенного артериального давления.
Реальное время 18 июня в 21:29
1
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
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Технологии

Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров

Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
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Здоровье

На Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки.
BFM.ru 18 июня в 05:45
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