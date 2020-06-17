Энергетика
РИА НовостиМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
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Правительство России компенсирует до 60% при переводе автомобиля на газовое топливо
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