Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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