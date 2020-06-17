Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
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Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта с бензина на газ

ТАСС03:07

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

РИА Новости02:59

Минэнерго РФ предлагает оплачивать автовладельцам 60% при переводе транспорта на газ

Центр энергетической экспертизы19 июня в 03:25

За вас заплатят — на газ перейдете? Опрос «За рулем»

За рулемвчера в 01:03

Перевод автомобилей с бензина на газ обойдется автовладельцам в 10% от стоимости переоборудования

Независимая газета19 июня в 03:58

Кабмин изменил предоставление субсидий для перевода автомобилей на газ

РЕН ТВ02:50

Правительство России компенсирует до 60% при переводе автомобиля на газовое топливо

Город55.ру18 июня в 05:50
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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Кино

Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix

Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
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Политика

Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время озвучит решение администрации, которое касается возможной приостановки выдачи нескольких типов американских виз.
РБК 01:13
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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ

Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Общество

Медик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 18 июня в 03:56
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 16:13
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
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Общество

Путин присвоил звание Героя труда главврачу больницы в Коммунарке Проценко

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 июня, подписал указ о присвоении звания Героя Труда пяти врачам, в том чсиле главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Авто

Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс вчера в 07:48
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Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Политика

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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага

«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы

Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
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СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

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