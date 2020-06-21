Общество
КоммерсантъВ России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».
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Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Общество
Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна
Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания вчера в 10:04
Политика
Путин оценил заявления Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня
В Москве за сутки зарегистрированы 968 новых случаев коронавируса. Этот показатель оказался меньше тысячи впервые с 9 апреля.
Интерфакс 04:07
Футбол
Экс-вратарь ЦСКА призвал аннулировать сезон чемпионата России
Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов призвал аннулировать итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году
Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта, рассказал РИА Новости его внук Юрий Трубников.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество
В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса
Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:10
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Политическая система РФ должна иметь внутренние гарантии самосохранения, она должна быть устойчива как ко внутренним, так и ко внешним шокам - Путин
РИА Новости 06:24
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Здоровье
8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Политика
Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными
Президент России Владимир Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными.
Lenta.ru 05:24
Происшествия
Подростки избили семью музыкантов в Петербурге: беременной сломали нос
Московский Комсомолец 05:24
Происшествия
Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11