с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Так, изменения вносятся в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики».

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Общество Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. 104

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 956

Политика США приостановят выдачу рабочих виз до конца года До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз. 2

Экономика На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России 23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 28

Наука Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад. 7

Футбол Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление "Уфы" по поводу "единичного случая возможного инфицирования коронавирусом" в башкирском клубе.

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 495

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Кино Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова. 2

Экономика Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. 140

Игры Фанат показал финальную версию ремастера Diablo II на Unreal Engine 4 В прошлом месяце в сети появилось видео фанатского ремастера Diablo 2 на движке Unreal Engine 4. Теперь же его автор закончил работу над своим техническим демо и показал видео из своего проекта. 1

Гаджеты Redmi 7A получил MIUI 11 и Android 10 Redmi 7A был запущен с Android 9 Pieи MIUI 10, теперь же этот недорогой смартфон перевели на десятую версию Android и MIUI 11. 15

Хоккей Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Футбол Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» над стадионом «Этихад» пролетел самолёт с баннером, на котором было написано: «Жизни белых важны».

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 3,2K

Футбол Калиниченко: «Тедеско последовательно гнёт свою линию» Ну, может, и просто получилось так. Что касается Доменико Тедеско, то он знает ту схему, по которой играет команда.

Путешествия Глава Крыма извинился за обсервацию перед туристами Глава Крыма публично извинился перед российскими туристами за режим обсервации, который применялся для всех гостей полуострова. 16