Политика
РИА НовостиМишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
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Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Общество
Россия выработала пять прототипов вакцины против коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже выработали пять прототипов вакцины против коронавируса.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
Клишас предложил дату голосования по поправкам к Конституции
Сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.
Общество
Первый случай коронавируса выявлен в Греции
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Общество
ВОЗ призвал готовиться к пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщение быть готовыми к возможной пандемии коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Наука
Хвосты плезиозавров оказались похожи на хвосты китов
Российский палеонтолог выяснил, что хвост завроптеригий, к которым относятся плезиозавры, был уплощен горизонтально.
Происшествия
Составлен рейтинг регионов по аварийности на дорогах
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Экономика
Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды продукции сталелитейной промышленности, произведённой в России.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру погибшего сына
Пять лет назад в жизни актрисы Ирины Безруковой произошла страшная трагедия – из жизни ушел ее единственный сын Андрей.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Шоу-бизнес
Прилучный разводится с Муцениеце
Пара прожила в браке восемь лет. Российский актер театра и кино Павел Прилучный разводится с артисткой и моделью Агатой Муцениеце.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.