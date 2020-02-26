Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
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Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

РИА Новости06:35

Мишустин уволил помощницу бывшего премьера Медведева

Московский Комсомолец06:43

Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева

Комсомольская правда07:23

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Rambler News Service06:24

Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева

ФедералПресс06:49

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева. Ей уже нашли новое место работы

БИЗНЕС Online07:14

Следом за экс-премьером: Мишустин уволил помощницу Медведева

Царьград07:37
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Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском 07:39
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Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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Сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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