Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

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Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

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Происшествия Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Происшествия Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.

Общество ВОЗ призвал готовиться к пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщение быть готовыми к возможной пандемии коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

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