с чего всё началось

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Лукашевич задержали утром 3 июля.

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,4K

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 63

Происшествия В Сумской области произошел выброс токсичного вещества Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.

Происшествия На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе. 146

Общество Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider. 51

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 264

Хоккей ЦСКА подтвердил подписание контракта с Дмитрием Саморуковым Московский ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником Дмитрием Саморуковым.

Экономика Новые акции на СПб Бирже: Volkswagen, Daimler, Metro, Adidas и другие Российские инвесторы смогут купить такие бумаги как Volkswagen и Daimler, Deutsche Воrsе, Adidas и Puma, Lufthansa, Siemens и даже футбольного клуба "Боруссия".

Происшествия Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.

Политика Кремль ответил на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским соглашениям, передает ТАСС. 101